Marion Cotillard : "C'était beaucoup pour ma condition de femme enceinte..."

Le 10 mars, Marion Cotillard a donné naissance à son deuxième enfant avec son compagnon Guillaume Canet. La petite Louise a rejoint son grand frère Marcel, 6 ans, pour le plus grand bonheur de ses parents. La deuxième grossesse de la star française n'a pas empêché l'actrice passionnée de poursuivre son travail, bien qu'elle se réjouisse a présent d'un peu de repos. Elle se confie à ce sujet pour le magazine Madame Figaro.

"Je me consacre entièrement à ma famille et c'est très agréable. J'avais besoin de calme après le tumulte de mes dernières tournées promotionnelles. C'était beaucoup pour ma confition de femme enceinte, mais il était impensable que je n'accompagne pas ces films que j'aimais." Ainsi, elle a fait la promotion des superproductions Alliés et Assassin's Creed en arborant son beau baby bump devant les objectifs. Mais le tumulte qu'elle cite, c'est aussi celui lié au divorce des Brangelina dans lequel elle s'est retrouvé bien malgré elle liée.

Aujourd'hui, ce scandale ubuesque sur lequel elle a réagi avec intelligence et détachement est loin. Marion Cotillard est revenu à Cannes pour présenter, hors compétition, Les Fantômes d'Ismaël. Durant le tournage, elle a appris qu'elle attendait un heureux événement mais cela n'a pas modifié son implication, ni ennuyé le réalisateur du film : "Cela peut être une crainte chez certains, mais s'ils vous engagent, c'est en connaissance de cause. (...) Arnaud Desplechin était très heureux pour moi."

Maman qui s'investit beaucoup dans ses rôles, Marion Cotillard soulignera aussi la chance qu'elle a d'être comédienne : "Je possède un corps qui m'accompagne merveilleusement. Je n'ai pas le droit de me plaindre : j'ai fait des choix qui sont les choix d'une privilégiée. Pareil pour les enfants : c'est un luxe d'être acteur un acteur quand on a des enfants. Je mesure chaque jour la chance que j'ai d'avoir la possibilité d'organiser ma vie autour d'eux. Sur un tournage, tant qu'ils sont petits, je peux les voir dans ma loge entre deux scènes."

L'heure est toutefois au repos pour la Môme oscarisée de 41 ans : "Je ne tournerai plus dans les prochains mois. J'ai dit non à tout ce qu'on me proposait, même à des réalisateurs que j'adore. Je veux prendre du temps pour ma famille et pour moi. Mon fils entre au CP et ma fille est un bébé. Je veux vivre avec eux, avec leur père. C'est une envie et un besoin. Quand je tourne, je suis dans un engagement total, et ce n'est pas ce que je veux pour moi pour l'instant."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Madame Figaro du 19 mai 2017