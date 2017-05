Marion Cotillard et l'affaire Brangelina : "Ce n'était pas un triangle amoureux"

Fin septembre, alors que Brad Pitt et Angelina Jolie occupent l'espace médiatique avec leur divorce, surgit le nom de Marion Cotillard. Selon plusieurs médias, l'actrice française serait la cause du divorce parce qu'elle aurait fricoté avec Brad sur le tournage d'Alliés. Dans la tempête, la comédienne avait fini par nier en révélant sa grossesse et la future naissance de son deuxième enfant avec Guillaume Canet. Plus récemment, c'est presque avec humour qu'elle abordait le sujet lors de la promotion de Rock'n'Roll.

Dans un entretien accordé à Paris Match pour Les Fantômes d'Ismaël (sortie en salles ce mercredi 17 mai), Marion Cotillard revient sur cette épisode, le journaliste faisant un rapprochement entre le triangle amoureux du film de Desplechin et son propre vécu. "Oui enfin, dans mon cas, ce n'était pas un triangle amoureux, cette histoire ne me concernait pas du tout", tonne l'actrice. Et d'ajouter, cash : "On m'a présentée comme la briseuse de ménage mais ça ne m'a pas émue deux secondes parce que je n'avais rien à voir là-dedans. J'ai seulement rectifié et ressenti le besoin de réagir parce que ça blessait mon entourage. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est la seule fois d'ailleurs où je suis allée lire les commentaires des haters parce que c'était tellement absurde... Et plus ces messages étaient affreux et dégueulasses, plus je me marrais. J'avais un peu de peine pour eux. C'est quand même fou de commenter aussi méchamment quelque chose qui n'a aucun fondement."

Cet entourage dont elle parle, ce sont ses enfants, qui, dans le futur, pourraient être touchés par cette histoire ridicule. Mais Marion Cotillard se bat pour "faire évoluer les choses". "J'éduque mon fils [Marcel, 5 ans, NDLR] et bientôt ma fille [Louise] dans le respect de tous, y compris de deux qui sont différents", déclare-t-elle.

Interview à retrouver en intégralité dans Paris Match N°3548.