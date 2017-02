Marion Cotillard et "la petite vengeance personnelle" de Guillaume Canet

Avec 650 000 entrées en une semaine, Rock'n Roll a réalisé un démarrage canon avec, en ligne de mire, un très bon bouche-à-oreille. L'occasion pour Pathé de fêter cela avec une nouvelle vidéo inédite en mode making-of. Celui-ci met en scène Marion Cotillard, son coaching et la manière dont elle a travaillé l'hilarant accent québécois qu'elle traîne pendant la majeure partie du film.

La courte vidéo nous apprend que Marion a dû faire appel à une véritable coach pour assurer ses dialogues à la perfection mais détaille aussi la genèse de cette idée. "Une petite vengeance personnelle" du réalisateur et scénariste Guillaume Canet, à en croire l'intéressée, alors que son compagnon dit s'être inspiré de faits bien réels.

L'histoire de Rock'n Roll : Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux... Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris qu'il y avait urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.