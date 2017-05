Cannes 2017 : Marion Cotillard, fantôme funky devant Charlotte Gainsbourg émue

Le Festival de Cannes 2017 démarre ce mercredi 17 mai avec le film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël, présenté hors compétition. Réalisé par Arnaud Desplechin, ce long métrage taillé pour une montée des marches étoilée sera présenté officiellement ce soir. Et comme le veut la tradition, après la projection presse du matin, l'équipe du film s'est présentée en milieu de journée au traditionnel photocall, avant de prendre part à l'incontournable conférence de presse.

Pour cette ouverture en grande pompe, toute l'équipe a répondu présente autour d'Arnaud Desplechin. Marion Cotillard, absolument divine comme à son habitude, a marqué ce photocall de son empreinte, débarquant à la cool dans un long T-shirt blanc à la coupe audacieuse et un jean bleu délavé. À ses côtés, Charlotte Gainsbourg s'affiche toute aussi radieuse, elle qui, quelques minutes après ce rendez-vous avec les photographes, n'a pu cacher ses larmes devant les mots magnifiques de sa partenaire de jeu. "Charlotte fait partie de ces gens qui m'ont donné envie de faire ce métier", a déclaré la jeune maman de Marcel et Louise en conférence de presse, avant d'ajouter qu'il "y a quelque chose de merveilleux autour d'elle" suivi d'un long silence. Les yeux embués et brillants, la fille de Serge Gainsbourg était visiblement émue.

Comblé et honoré de faire l'ouverture, Arnaud Desplechin – qui croit comprendre là qu'il est désormais "assez vieux" pour endosser cette responsabilité – a lui aussi catalysé toute l'attention de la presse. Les journalistes ont cherché à savoir pourquoi le metteur en scène français avait livré deux versions de son film, présentant la plus courte en Sélection officielle. "La version originale est pour ceux qui parlent déjà le Desplechin", s'est amusé le cinéaste, expliquant que la version la plus longue était "plus mentale", tandis "l'autre [était] plus sentimentale".

Aux côtés du trio, nous avions Mathieu Amalric, visage d'Ismaël, ce cinéaste dont la vie est chamboulée par la réapparition d'un amour disparu, mais aussi Louis Garrel, Hippolyte Girardot et Ala Rohrwacher.

Les Fantômes d'Ismaël sera présenté ce soir Hors Compétition et il est d'ores et déjà sorti dans nos salles.