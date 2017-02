Guillaume Canet touchant : Tendre message à son fils Marcel et son futur bébé

Pour la promotion de son film Rock'n'roll, Guillaume Canet multiplie les interviews et les confidences. Sa dernière en date concerne son fils Marcel, 5 ans. Nouvelle révélation après celle concernant son début de flirt avec sa compagne Marion Cotillard...

Interviewé par Nikos Aliagas dans 50 min inside (TF1), Guillaume Canet est revenu sur une période difficile de sa vie. Nous sommes en 2012, son quatrième film, Blood Ties tourné aux États-Unis, est un échec critique et commercial. L'acteur ressent alors le besoin de revenir à l'essentiel. "Je n'ai pas compris l'acharnement du film. Je voulais arrêter. J'ai passé un an à faire autre chose, à faire du cheval, à reprendre la compétition, à être très heureux. Cette année-là m'a rempli et m'a nourri énormément. J'ai retrouvé des gens avec qui j'avais grandi et qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Ça m'a fait du bien, ça m'a recentré", déclare-t-il face à la caméra.

Surtout, Guillaume Canet a appris à profiter de la vie. "Je me suis rendu compte que je n'avais fait que bosser, j'avais fait 45 films en moins de 20 ans. Je n'arrêtais pas de taffer comme un dingue. Je ne profitais plus de la vie. Après, c'est vrai que quand on a un enfant on voit les choses différemment", poursuit-il.

Et quand Nikos Aliagas lui a demandé quel message il souhaitait passer à ses enfants, la star a déclaré avec beaucoup de tendresse : "Il y en a un des deux je ne sais pas encore si c'est un petit garçon ou une petite fille [Marion Cotillard étant enceinte de leur deuxième enfant, NDLR] mais en tout cas je leur dirai de ne jamais laisser personne les obliger à devenir quelqu'un d'autre et à être quelqu'un d'autre." À bon entendeur...