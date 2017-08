Jenifer a dit non à une carrière internationale : "J'ai préféré avoir un enfant"

A l'occasion du lancement de la quatrième saison de The Voice Kids, qui sera diffusée à partir du 19 août sur TF1, Jenifer s'est entretenue dans les pages du magazine Télé 7 Jours pour évoquer son grand come-back.

Volontairement restée en retrait après le terrible accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes en mars dernier, la chanteuse de 34 ans a ainsi admis qu'elle se portait mieux et qu'elle était très heureuse d'amorcer son retour à la télévision. "Je vais bien. J'avais besoin de prendre du temps. Là, c'est de la positivité que j'ai en moi, grâce également à tous les enfants candidats de The Voice Kids. Et me remettre dans ce bain-là, ça me fait un bien fou", a-t-elle déclaré.

En parallèle à son rôle de jurée, Jenifer a récemment repris son tube Au soleil avec les Kids United pour leur nouvel album intitulé Forever United. Voilà maintenant quinze ans que cette chanson, qui fait partie intégrante de sa carrière et qui reste très "importante" à ses yeux, est sortie dans les bacs. Nostalgique, l'interprète française a concédé qu'elle se "prend un petit coup de vieux" lorsqu'elle se dit que ce titre est sorti en 2002.

Lancée, elle s'est également remémoré le moment où elle a enregistré Au soleil. "Très vite après ma sortie de la Star Ac. Je me souviens des plateaux télé, des radios... Et même d'une version en espagnol, Junto Al Sol, que j'ai enregistrée pour l'international", confie-t-elle. Déjà au sommet du succès, Jenifer a toutefois refusé de s'exporter à l'étranger pour des raisons personnelles. "A l'époque, Pascal Nègre m'a détestée quand j'ai refusé de tenter une carrière hors de France. Mais j'ai préféré avoir un enfant. Il ne m'en a pas voulu", a-t-elle ajouté dans un sourire.

Un an et demi après la parution de son premier album éponyme, Jenifer était effectivement devenue maman pour la première fois à l'âge de 21 ans, donnant naissance à son premier garçon, Aaron (dont le papa est Maxim Nucci, alias Yodelice), en décembre 2003. Aujourd'hui, elle est aussi maman de Joseph (3 ans le 13 août), né de sa relation avec Thierry Neuvic.

