Jenifer, bouleversée après le drame : "Elle a vraiment pensé tout arrêter"

En retrait depuis le terrible accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes le 6 mars 2017 sur l'autoroute A1 (elle revenait d'un concert qui avait eu lieu à Bruxelles), Jenifer profite aujourd'hui de son été pour se ressourcer en Corse, à Ajaccio, avec ses proches.

Cette semaine, on apprend ainsi dans le magazine Paris Match que la chanteuse de 34 ans a bien failli tout envoyer valser après les bouleversants événements survenus au printemps dernier. Eprouvée psychologiquement, la jeune mère de famille "ne supportait plus sa carrière", lassée des critiques à son égard. Conspuée pour son prétendu manque de délicatesse (au lendemain de l'accident, elle avait affirmé qu'elle et son équipe avaient eu une "chance inouïe"), Jenifer s'était réfugiée dans le mutisme le plus total. "Elle n'a rien pu faire pendant des semaines. Elle était à nouveau coupée du monde, ne répondant pas aux SMS. Elle a vraiment pensé qu'il valait mieux tout arrêter", a-t-on ajouté.

Il faut dire que ce drame a été la goutte de trop pour celle qui traversé de nombreux revers au cours des récents mois. "Cet épisode a été le trop-plein (...). C'est une fille bien qui s'en est pris plein la gueule de tous les côtés : l'échec de son histoire d'amour avec Thierry [Neuvic, NDLR], l'échec de son disque, l'échec de son film [Faut pas lui dire, sorti en janvier, NDLR]. Il faut avoir une sacrée carapace pour endosser tout ça. N'oubliez pas qu'elle n'a que 34 ans...", a confié un "chanteur proche" de Jenifer.

Face à l'adversité, la star française peut néanmoins compter sur le soutien de ses proches, qui font "tous bloc autour d'elle". Celle qui a également annoncé qu'elle changeait de manager (Franck Veron, son collaborateur et ami intime de longue date, laisse sa place à Thierry Said, le représentant de M. Pokora) va encore prendre un peu de temps pour elle avant de se consacrer à la suite de ses projets. Car comme elle le confiait récemment, "les projets sont là (...) car l'envie et la passion restent intactes".