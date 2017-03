Jenifer s'exprime après l'accident mortel : "Nous avons eu une chance inouïe"

Jenifer a pris la parole via son compte Twitter pour réagir après le terrible accident dans lequel elle s'est retrouvée impliquée. Sous le choc du drame qui a fait un mort, deux blessés graves et quatre autres blessés légers, la chanteuse a écrit : "Nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille."