Jenifer met fin à son silence médiatique post-accident : "Le temps est venu..."

Jenifer est désormais prête à faire son retour en musique.

En retrait depuis un bouleversant accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes en mars dernier, la chanteuse de 34 ans - qui a récemment changé de manager après seize années passées ensemble - a décidé de prendre la parole sur Facebook ce 10 juillet 2017.

Qu'on se le dise, la maman d'Aaron (13 ans) et Joseph (2 ans et demi) n'a pas renoncé à sa carrière musicale et veut que ses fans en soient convaincus. "Si ces derniers mois ont été difficiles pour les raisons que vous connaissez, le temps est maintenant venu, après ce long moment de réflexion, voire de repli, de faire ici un point avec vous", a annoncé Jenifer, avant de s'épancher plus longuement sur les conséquences de l'accident : "C'est au travers des épreuves de la vie que l'on redécouvre l'essentiel : Vous, qui êtes toujours là, la famille, toujours aimante et rassurante, les amis, mon île, où je puise mes ressources, mais plus que jamais : la musique... cette flamme intérieure, qui me manque déjà tant et dont je ne pourrai jamais me passer."

Et la star d'annoncer pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans : "Les projets sont là et j'y travaille déjà car l'envie et la passion restent intactes, je voulais ici vous en assurer. Aujourd'hui, c'est aussi pour moi l'occasion de prendre de nouveaux chemins artistiques et initier de nouvelles collaborations."

En effet, après sa "séparation" avec son manager Franck Veron, c'est Thierry Saïd (déjà en charge de M. Pokora ou encore Corneille) qui a accepté de reprendre en main sa carrière encore et toujours pleine de promesses.