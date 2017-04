Jenifer "toujours sous le choc" : Son frère évoque son retour

On le connaissait jusqu'à présent sous le nom d'artiste John Hattan, mais il se fait à présent appeler Jooz. Jonathan Dadouche Bartoli, le petit frère de Jenifer, donne des nouvelles de la chanteuse dans le nouveau numéro du magazine Closer.

Dans l'extrait mis en ligne sur le site de nos confrères, le trentenaire confie ce que l'on sait déjà : Jenifer est encore très marquée par l'accident dont elle a été victime dans la nuit du 5 au 6 mars dernier sur l'autoroute A1 alors qu'elle rentrait à Paris après un concert donné à Bruxelles. Son van a percuté une voiture stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence sans lumière, collision mortelle qui a coûté la vie à deux personnes, la jeune Claire Ponchy, décédée sur le coup à 22 ans, et le joueur du football de 27 ans Youcef Touati, mort après avoir passé plusieurs jours dans le coma. "Elle est toujours sous le choc, c'est encore difficile aujourd'hui", témoigne le petit frère de Jenifer qui raconte comment il a appris la terrible nouvelle : "J'étais à Nice. Ma soeur venait de rentrer, ma mère était à Paris et l'attendait. C'est elle qui m'a appelé vers 4 heures du matin, pour me prévenir que Jenifer avait eu ce terrible accident."

Interrogé sur la date du retour de sa grande soeur, Jooz – également chanteur – se veut confiant. Pour lui, il ne fait presque aucun doute qu'elle se montrera la semaine du 16 mai, "pour la semaine du Refuge contre l'homophobie, car elle sera la présidente de l'événement". On le sait, cette cause lui tient tout particulièrement à coeur. Mais difficile malgré tout de croire que la chanteuse réapparaîtra alors qu'elle a annulé tous les événements programmés, notamment ceux de cet été.

La star de 34 ans s'est à nouveau emparée de sa page Facebook pour adresser un nouveau message à ses fans. "Chers tous, les dates d'été et de festivals où nous étions programmés, arrivent à grands pas. Je sais ce que cela implique comme énergie et je ne peux ni ne veux précipiter un retour sur scène. Je ne reprendrai donc pas le cours de cette tournée. A toutes ces équipes, à mes musiciens, mon équipe technique et de production, j'adresse le plus humble et tendre des messages. Je sais qu'ils comprendront et je les en remercie. À vous qui me suivez depuis tant d'années, je vais vous demander encore un peu de temps pour mieux vous retrouver. A très vite... ! Tendrement, Jen", a-t-elle posté.