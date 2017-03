Jenifer traumatisée par son accident : "Elle n'a plus envie de parler"

Jenifer ne s'est plus exprimée depuis son message du 8 mars dernier posté sur Facebook dans lequel elle annonçait qu'elle annulait sa tournée après le terrible accident survenu sur l'autoroute A1 dans la nuit du 5 au 6 mars et qui a coûté la vie à deux personnes, la jeune Claire Ponchy, décédée sur le coup à 22 ans, et le joueur du football de 27 ans Youcef Touati, mort après avoir passé plusieurs jours dans le coma.

Actuellement en pleine promotion de son sixième album L'Aventure, le chanteur Da Silva évoque une nouvelle fois son amie proche, avec qui il a collaboré sur l'album Paradis Secret et qui a assisté à l'accident mortel. Lors d'une interview vidéo accordée au Parisien, Da Silva revient sur cette nuit tragique, rappelant les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Le van dans lequel se trouvait Jenifer alors qu'elle rentrait d'un concert de Bruxelles avec toute son équipe aurait percuté une voiture stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence, tous feux éteints alors qu'il pleuvait. Da Silva se trouvait dans un autre véhicule qui suivait celui de Jenifer.

Interrogé sur l'état actuel de la chanteuse de 34 ans, son ami artiste révèle qu'elle ne va pas bien. "Je crois qu'elle s'est retirée, qu'elle n'a plus envie de parler. Elle est fatiguée de ce qu'elle a pu entendre. Parce qu'à chaque fois que Jen lève le petit doigt... Si elle va chercher une baguette de pain, si c'est du pain blanc ou du pain noir, ça ne va jamais pour personne", s'insurge Da Silva. Ce n'est pas la première fois qu'il prend la défense de la chanteuse et s'interroge sur cette curiosité dont elle fait l'objet. "On se demande pourquoi les gens s'acharnent sur elle comme ça. Qu'est-ce qu'elle a d'aussi extraordinaire, Jen ? C'est juste une chanteuse qui fait des disques, une présentatrice d'une émission télé (...). Mais qu'est-ce qu'elle fait, bordel, pour qu'on vienne la faire chier jusque dans son intimité", s'insurge-t-il.

Lors d'une précédente interview accordée à Pure Charts, Da Silva avait déjà évoqué cet acharnement sur Jenifer qu'il avait alors qualifié de "ridicule". "Je ne vois pas en quoi elle est détestable. Elle est tellement gentille, c'est n'importe quoi", avait-il défendu.