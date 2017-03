Accident de Jenifer : Le footballeur Youcef Touati est mort à 27 ans

L'accident de voiture dans lequel a été mêlée la chanteuse Jenifer a malheureusement fait une seconde victime. Dans un coma profond depuis plusieurs jours, le footballeur Youcef Touati, passager du véhicule percuté par le van de tournée de la star, vient de succomber à ses blessures.

Ce vendredi 17 mars 2017, le journal Le Parisien, qui avait il y a dix jours démenti la mort du jeune homme alors annoncée par plusieurs footballeurs et clubs de foot sur les réseaux sociaux, a cette fois confirmé son décès. L'ancien joueur professionnel passé par le Red Star et Chambly est mort jeudi 16 mars 2017 à l'âge de 27 ans. Pendant plusieurs jours, il avait été déclaré en état de mort cérébrale.

Youcef Touati, milieu offensif qui a aussi porté les couleurs de Dijon ou Tours, était l'un des trois occupants du véhicule percuté par le van de la chanteuse Jenifer et de son équipe, qui les ramenait d'un concert à Bruxelles peu avant 2h du matin dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mars. Le véhicule était à l'arrêt tous feux éteints sur l'A1. Une jeune femme assise sur la banquette arrière, nommée Claire Poncy, avait été tuée sur le coup. Elle a depuis été enterrée et sa famille a annoncé qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de cet accident de voiture. Quant aux deux hommes installés à l'avant, dont Youcef, il avait fallu les désincarcérer avant de pouvoir les transporter à l'hôpital.

Légèrement blessée au tibia lors de la collision, survenue alors que son staff et elle étaient endormis, Jenifer a depuis annoncé l'annulation de toute sa tournée dans un message qui l'a montrée très ébranlée.

Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de Youcef Touati.

Thomas Montet