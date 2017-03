Youcef Touati dans un coma profond : ses parents rétablissent la vérité

Enfin, une déclaration officielle vient mettre un terme aux spéculations et clarifier la situation de Youcef Touati. Le footballeur de 27 ans, l'une des victimes de l'accident survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur l'A1 dans lequel une passagère du véhicule dans lequel il se trouvait a été tuée, a été annoncé mort à tort en début de semaine. Plus de 48 heures après, l'un de ses anciens clubs, le Red Star, se fait la voix de sa famille pour rétablir la vérité.

Tant qu'il a un espoir, nous nous devons d'y croire

"Victime d'un accident de la route dimanche soir dernier, Youcef est dans un coma profond depuis lundi. Aujourd'hui, la situation ne nous permet pas de vous en dire davantage. Mais nous sommes, jour et nuit, à ses côtés. Tant qu'il a un espoir, en tant que parents, pour Youcef et pour tous ceux qui l'aiment, nous nous devons d'y croire, fait savoir l'entourage du jeune homme dans un communiqué publié sur le site du club francilien, actuel 16e du classement de la Ligue 2. Par respect pour cet amour, nous souhaitons appeler chacun à la réserve et à la prudence pour nous laisser le temps nécessaire, pour laisser surtout à Youcef le temps nécessaire afin de gagner cette dure bataille - avec le soutien du corps médical."

En dépit du chagrin dévastateur qu'ont très probablement dû susciter chez les proches de Youcef Touati les nombreux commentaires et parutions mortifères le disant en état de mort cérébrale ou décédé, Youssef et Sandrine Touati, ses parents, trouvent par ailleurs la force de remercier "tous ceux qui [leur] ont apporté un immense soutien ces dernières heures" : "Vous êtes trop nombreux pour tous vous citer. Mais l'amour de chacun de vous nous va droit au coeur ainsi - nous en sommes sûrs - qu'à Youcef", s'émeuvent-ils. La rédaction de Purepeople leur souhaite beaucoup de courage et le meilleur dénouement possible...