Jenifer : Une importante séparation, après 16 années de collaboration

Jenifer change d'équipe. Mardi 4 juillet, le manager de la chanteuse, Franck Véron, a annoncé sur son compte Facebook que sa collaboration avec l'artiste prenait fin après seize années de bons et loyaux services. Une grande première pour l'interprète de Paradis Secret, qui avait débuté sa carrière au côté de Franck Véron en 2001. "C'est non sans une certaine émotion que je vous informe que Jenifer et moi, après 16 années, avons choisi de séparer nos routes", a-t-il écrit.

Malgré cette rupture professionnelle qui s'est opérée de façon amicale, les deux ex-collaborateurs garderont "le souvenir d'un long et beau parcours, des moments fous comme des épreuves (...) et une affection profonde qui [les] lie à jamais". Dans son message, l'impresario de la star de 34 ans a justifié ce changement par la besoin "de nouvelles aventures et de nouveaux challenges", révélant le nom de celui qui prendra le relais pour gérer la carrière de Jenifer. "C'est mon camarade Thierry Saïd qui prend la suite et à qui je confie les prochains défis et envies de ma petite soeur. Je leur souhaite tout le meilleur pour leur nouvelle collaboration", a conclu Franck Véron.

En retrait depuis son accident de la route survenu en mars dernier, la maman d'Aaron (13 ans) et Joseph (2 ans et demi) pourra donc compter sur son nouveau manager pour la gestion de ses futurs projets dans la musique et au cinéma. Thierry Saïd est notamment réputé dans le milieu pour gérer depuis douze ans la carrière de M. Pokora, mais aussi celle de Corneille. Sa nouvelle recrue est donc entre de bonnes mains.