Jenifer : "Heureuse et fière", elle dévoile un tatouage dans le cou

Dans cette fiction réalisée par Ludovic Colbeau-Justin et écrite par Jeanne Le Guillou, Jenifer incarne Sarah, une grande solitaire dont la vie sera bouleversée après qu'elle a découvert Léo, 11 ans, dans le coffre de sa voiture. Sans hésiter, elle prendra la décision de protéger à tout prix le petit garçon dont le papa a été assassiné lors d'une fusillade. Mais très vite, son protégé et elle seront traqués par le commissaire Simon Donatelli. S'engagera alors une course-poursuite pour sauver leurs vies. Une situation extrême qui nouera les liens entre Sarah et Léo.

Jenifer n'est pas la seule figure de TF1 au casting de cette fiction déjà très attendue puisqu'elle donnera la réplique à Félix Bossuet (Léo) vu dans le long métrage Belle et Sébastien, Joffrey Platel (Simon Donatelli) actuellement dans la série Demain nous appartient (TF1), aux côtés de Lorie et Ingrid Chauvin, et Constance Labbé (Juliette Lerebour), actrice de Camping Paradis (Adèle). Toute l'équipe en est au sixième jour de tournage, photo à l'appui signée Jenifer.