Jenifer : Le tueur présumé de son oncle arrêté et il est connu...

C'est le site de M6 Info qui dévoile ce mardi 12 juin 2018, "qu'au moins six personnes ont été interpellées" à la suite du double assassinat d'Antoine Quilichini et de Jean-Luc Codaccioni, survenu le 5 décembre 2017 à Bastia, en Corse.

L'enquête s'est accélérée en juin après la mise en examen d'une demi-douzaine de personnes à la suite d'un coup de filet en Haute-Corse et dans la région de Marseille. Et, selon nos confrères, "ces arrestations, menées par la police judiciaire, sont en lien avec le volet logistique de l'affaire". Parmi les personnes entendues par les enquêteurs de la Brigade nationale de lutte contre la criminalité organisée corse (BNLCOC) et de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) d'Ajaccio, certaines étaient "déjà écrouées pour d'autres affaires". Plus étonnant encore, cette fois, c'est le site du Point qui affirme que le tireur présumé de l'aéroport serait Christophe Guazzelli, "fils de Francis, une figure [du gang] de la Brise de mer tué en 2009". Le site affirme qu'il a "été mis en examen avec son frère Richard après un précédent coup de filet, la semaine dernière" mais qu'il a "fait valoir son droit au silence au cours de sa garde à vue".

Christophe Guazzelli n'est pas un inconnu, c'est un ancien joueur professionnel de football ayant notamment évolué sur les terrains sous les couleurs du FC Nantes. En 2011, il avait attaqué son club aux prud'hommes à Nantes, pour contester son licenciement pour faute grave – on lui reprochait un abandon de poste. Il avait été débouté en 2015. Dans le jugement, disponible en ligne, on apprend que "le joueur a quitté Nantes sans laisser d'adresse de correspondance en Corse".

Jean-Luc Codaccioni, âgé de 54 ans et fiché au grand banditisme, avait été tué par balles à Bastia, alors qu'il revenait d'une permission de sortie et était récupéré en voiture par Antoine Quilichini, un autre individu également fiché au grand banditisme. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Borgo (Haute-Corse) après avoir été condamné en février 2016 à quatre ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du meurtre en bande organisée de Jean-Claude Colonna. Ses obsèques se sont tenues le 17 décembre en présence notamment de la chanteuse Jenifer, sa nièce (il était le mari de sa tante Corinne).

Tous les protagonistes cités dans cette affaire sont présumés innocents jusqu'au jugement dfinitif.

T.M.