Jenifer : Look original et 100% noir dans The Voice, le prix de sa tenue

Info - Le tueur présumé de l'oncle de Jenifer Bartoli arrêté - Exclusif - No Web No Blog - Jenifer Bartoli - Enregistrement de l'émission "Les années bonheur" présentée par Patrick Sébastien à La Plaine-Saint-Denis le 11 octobre 2016. L'émission sera diffusée le 10 Décembre 2016. © Giancarlo Gorassini/Bestimage No Web No Blog pour Belgique et Suisse11/10/2016 - Saint-Denis