The Voice 8 : Gage éliminé, l'émotion de Soprano, Leona Winter en larmes

Les directs se poursuivent ! Le samedi 25 mai 2019, TF1 diffusait le second prime de The Voice 8. Après avoir pris leurs marques samedi dernier, les Talents des coachs s'affrontaient pour la seconde fois en direct. Les candidats ont du redoubler d'efforts pour convaincre Jenifer, Mika, Soprano, Julien Clerc et le public. Cette soirée a notamment été marquée par une performance exceptionnelle de Taylor Swift, qui a chanté avec les Talents.

L'émission s'est ainsi ouverte sur le dynamique Shake It Up en live avec tous les Talents. L'artiste américaine a également présenté son nouveau titre, Me. Ce second prime s'est fermé avec une prestation de Jenifer, qui a réalisé un medley de ses dernières chansons.

TEAM JENIFER

Poupie : Wannabe des Spice Girls

La semaine dernière, la jeune femme a encore une fois montré sa puissance vocale, en interprétant Bang Bang à sa façon. Ce samedi, c'est sur Wannabe des Spice Girls que Poupie a défendu sa place. Un titre dynamique qui lui ressemble. Sa prestation aussi émouvante qu'étonnante a ravi le jury. "Quelle énergie ! Il y a un côté tendre que j'aime profondément", s'est exclamée Jenifer.

Sidoine : Wicked Game de Chris Isaak

Samedi dernier, Sidoine avait relevé haut la main un pari très osé : reprendre La Marseillaise. Un risque qui a payé puisque sa coach avait souligné son "élégance, qui n'est pas donné à tous". Il a encore plus surpris ce samedi avec Wicked Game de Chris Isaak. Il a pu montrer sa belle puissance vocale et donné une puissante prestation, saluée par le jury. "Avec Sidoine on a toujours des surprises, je savais qu'il chantait comme ça", a confié Soprano.

Leona Winter : River deep, Moutain high de Tina Turner

La transformiste avait repris Kid d'Eddy de Pretto, une prestation très émouvante, où elle a pu montrer l'étendue de sa puissance vocale. "Tu as l'une des voix les plus époustouflantes de la saison", avait déclaré Jenifer. C'est sur du Tina Tuner que Leona Winter a encore une fois montré qu'elle était une véritable bête de scène ! Une prestation explosive qui a mis en valeur sa personnalité, avec une mise en scène incroyable. "On est à Las Vegas ! Quel bonheur, une vrai performance, une maîtrise absolue... Cette voix !", s'est réjouie Jenifer.

Le Talent de Jenifer choisi par le public est Sidoine. Entre Poupie et Leona Winter, Jenifer a choisi Leona Winter. Poupie est donc éliminée.

TEAM MIKA

Gjon's Tears : Rocket man d'Elton John

La semaine dernière, c'est sur S.O.S d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine que Gjon's Tears avait fait ses preuves. "Tu fais des pirouettes et des feux d'artifice avec ta voix", avait confié son coach. C'est sur du Elton John que Gjon's Tear a fait ses preuves ce samedi. Un titre qui a révélé le vrai lui sur scène et où il a vraiment pu se livrer au public. Il a une fois de plus prouvé qu'il avait une voix en or. "Pouah quel talent ! Quelle aisance !", s'est exclamé Soprano. Le jeune homme a eu droit à une standing-ovation du jury !

Whitney : Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion



À seulement 19 ans, Whitney avait impressionné sur Shallow de Lady Gaga, montrant l'étendue de sa puissance vocale. "Dis-toi que ce soir, tu es une star", s'était exclamé Soprano. Elle a relevé le pari osé de chanter sur Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion ! Whitney a repris cet immense tube à sa façon, montrant encore une fois qu'elle était une vraie diva. "Tu as tout compris ! Tu as très bien chanté, je te trouve très touchante", a confié son coach. C'était la première fois qu'elle chantait en français.

London Loko : Sally de Carmel

C'est Grenade de Clara Luciani que London Loko avait illuminé le prime de la semaine dernière de sa voix unique, interprétant ce titre avec beaucoup de sensibilité. C'est avec Sally de Carmel que Whitney a donné une performance explosive et funky ! Dans une robe tout droit venue de Gastby le magnifique, elle a illuminé la scène de The Voice. "Elle a choisi la chanson qu'il fallait, bravo !", s'est réjoui Julien Clerc.

Le Talent de Mika choisi par le public est Whitney. Entre Londo Loko et Gjon's Tear, Mika a choisi Gjon's Tears. London Loko est donc éliminée.

TEAM SOPRANO

Clément : Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman

C'est sur l'immense Somebody to Love de Queen que Clément avait fièrement défendu sa place la semaine dernière. Pour ce second prime, c'est sur Puisque tu pars que le jeune Talent a ému tout le monde. Une chanson très émouvante qui lui fait penser à son père, décédé il y a trois ans. "J'avais peur. Il prenait conscience de la chanson et je me disais 'l'émotion va le prendre il va le bloquer' Il a réussi à bloquer cette émotion, au service de cette chanson. C'était magnifique", a résumé son coach, qui s'est empressé de prendre Clément dans les bras.

Gage : Freedom ! de George Michael

Samedi dernier, il avait impressionné tout le monde en reprenait Je te promets de Johnny Hallyday. Ce samedi Gage a repris Freedom !, un titre qui lui permet de se lâcher sur scène et de montrer l'étendue de son talent de groover. "Voilà ! Je voulais qu'il s'amuse, qu'il maîtrise le public et la chanson. Il a montré qui il est", a souligné Soprano.

Vay : I am giant de Calvin Harris et Rag'n'Bone Man

C'est sur du Jacques Brel que Vay avait sauvé sa peau, donnant une performance très émouvante. Ce samedi, il a choisit un titre électro pour cette prestation feel-good. Une chanson qui lui a également permis de dévoiler sa voix rocailleuse. "Chaque jour, il se découvre ! On est en train de le voir grandir. C'est beau de voir ces jeunes qui sont en train de tailler leurs pierres pour pouvoir montrer un diamant aux gens", a métaphoré Soprano.

Le Talent de Soprano choisi par le public est Clément. Entre Gage et Vay, Soprano a choisi Vay. Gage est donc éliminé.

TEAM JULIEN CLERC :

Léonard : Goodbye Marilou de Michel Polnareff

La semaine dernière, Léonard avait assuré sa place en reprenant Fever de Peggy Lee. Un défi qui a mis en avant son authenticité. Ce samedi, il a étonné tout le monde en revisitant Goodbye Marilou. Léonard a une fois de plus montré sa puissance de voix, lui qui est monté très haut dans les aigus. "Il a montré qu'il avait une voix de tête ! Il a fallu de la technique, et il l'a eu", a déclaré Julien Clerc. "Une des plus belles performances de la soirée", a souligné Mika.

Pierre Danaë : Hey Jude des Beatles

C'est sur Petite Marie de Francis Cabrel qu'il avait défendu sa place samedi dernier. Une prestation saluée par son coach. C'est depuis le public que le jeune homme a commencé sa performance ce samedi soir, forçant les coachs à se lever de leurs fauteuils ! Une superbe prestation sur cette reprise des Beatles, émouvante et entraînante saluée par le jury. "C'était super ! Il l'a fait à sa façon", a sourit son coach.

Laureen : Mon vieux de Daniel Guichard

En reprenant Ta Marinière d'Hoshi, Laureen a prouvé samedi dernier qu'elle avait sa place dans le télé-crochet. Elle choisi ce soir Mon vieux de Daniel Guichard, un morceau qui lui rappelle son papa. Elle a une fois de plus montré sa voix puissante et rauque. Chapeau sur la tête, Laureen a ravi le jury. "C'était la chanson idéale, elle a vraiment bien chanté, c'était très beau", a complimenté Julien Clerc.

Le Talent de Julien Clerc choisi par le public est Léonard. Entre Pierre Danae et Laureen, Julien Clerc a choisi Pierre Danae. Laureen est donc éliminée.

Résumé des équipes à la fin du prime :

Équipe de Jenifer : Leona Winter et Sidoine.

Équipe de Mika : Gjon's Tears et Whitney.

Équipe de Soprano : Vay et Clément.

Équipe de Julien Clerc : Pierre Danae et Léonard.