Jennifer Garner : En guerre contre la compagne de Ben Affleck...

Trois ans après leur séparation, Jennifer Garner et Ben Affleck restent toujours aussi proches pour le bonheur et l'équilibre de leurs trois enfants, Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans). À Los Angeles, les deux ex sont d'ailleurs régulièrement aperçus ensemble avec leur progéniture entre deux entraînements de foot ou lors de sorties en famille.

Si l'actrice de 46 ans n'a pas refait sa vie depuis qu'elle a rompu avec lui, l'interprète de Batman partage depuis un an et demi la vie d'une autre femme qui fut autrefois sa maîtresse, Lindsay Shookus. Connue à Hollywood pour être l'une des principales productrices de l'émission Saturday Night Live, la jolie blonde de 38 ans est souvent photographiée au bras de son compagnon qu'elle ne semble plus quitter d'une semelle.

L'ex-maîtresse bannie du cercle familial

Mais même si les choses sont très sérieuses entre Ben Affleck et Lindsay Shookus, pas question pour cette dernière de fréquenter les enfants de son chéri. Selon Us Weekly, Jennifer Garner refuse catégoriquement que sa rivale se rapproche de ses filles et de son fils, et ce "pour plusieurs raisons". "Jen ne veut pas que les enfants fréquentent Lindsay ou qu'elle soit dans leur vie", a-t-on révélé. La principale raison étant que la comédienne n'est "pas à l'aise" avec le fait que Lindsay Shookus "ait entretenu une relation extraconjugale avec Ben". Le duo aurait supposément commencé à ses fréquenter au début de l'année 2014, soit un an et demi avant que les deux stars annoncent leur séparation. Face à la décision de son ancienne compagne, l'acteur de 45 ans ne broncherait pas. "Ben comprend sa position et respecte sa volonté", a-t-on ajouté.

Lindsay Shookus est elle-même maman d'une petite Madeline née en 2013 avec son ex-mari le scénariste Kevin Miller. Homme qu'elle a quitté du jour au lendemain pour vivre pleinement sa romance avec Ben Affleck.