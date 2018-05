Ben Affleck : Tendre et in love pour emménager dans sa luxueuse maison

Après des mois de recherches interminables, Ben Affleck a finalement trouvé la perle rare et s'est dégoté une nouveau nid douillet. Selon Variety, l'acteur de 45 ans a ainsi dépensé le mois dernier la bagatelle de 19 millions de dollars pour s'offrir une magnifique propriété située à Pacific Palisades, à Los Angeles. Composée de sept chambres, de neuf salles de bain, d'un cinéma et d'une salle de gym, la villa s'étend tout de même sur presque 2000 m² et dispose également d'un jardin avec piscine et maisonnette indépendante.

Jeudi 24 mai 2018, l'ex-mari de Jennifer Garner emménageait officiellement dans cette immense demeure en compagnie de sa nouvelle compagne, la productrice de télévision Lindsay Shookus (37 ans). Repérés par les paparazzi, les tourtereaux ont été vus en train de s'enlacer et de discuter, tandis que les déménageurs finissaient de décharger les cartons. La belle vie !

Selon TMZ, Lindsay Shookus "n'emménage pas encore" officiellement avec le comédien hollywoodien. Celle qui travaille pour le Saturday Night Live devrait néanmoins être régulièrement aperçue au domicile de son boyfriend, son émission étant actuellement en pause pour l'été.

Cela va de soi, la nouvelle maison de Ben Affleck se situe à quelques mètres seulement de celle de Jennifer Garner, lui permettant ainsi de voir chaque jour Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans). Le couple de stars avait annoncé sa rupture en juin 2015 après dix ans de mariage. Malgré la séparation, et parce qu'il entretient de très bons rapports avec la mère de ses enfants, Ben Affleck a continué à vivre quelque temps dans la demeure familiale avant de prendre son envol.