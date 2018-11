Jennifer Garner in love et libre : "Elle ne dit pas que John est son petit ami"

Après une période difficile ponctuée par son divorce avec Ben Affleck, Jennifer Garner goûte à nouveau au bonheur. L'actrice de 46 ans, qui a illuminé ce mercredi 14 novembre 2018 le tapis rouge du gala Save The Children à New York (photos dans notre diaporama ci-dessus), fréquente depuis quelque temps l'entrepreneur John Miller, président et PDG de Cali Group (société notamment propriétaire de la chaîne de fast-food Cali Burger) qui vient également de divorcer.

Si la comédienne est heureuse de s'impliquer à nouveau dans sa vie amoureuse, son entourage assure néanmoins que les choses sont ne sont pas (encore) sérieuses. "Elle ne dit pas que c'est son petit ami. Mais elle adore recevoir l'attention de John. Ils s'amusent ensemble et tout est facile entre eux", a confié un indiscret au magazine People.

Ainsi, la star hollywoodienne n'a pas présenté sa nouvelle conquête à ses filles et à son fils (Violet, 12 ans, Seraphina, 9 ans et Samuel, 6 ans) et ne compte pas le faire de sitôt. "Jen adore faire des rencards. Pendant très longtemps, elle ne se voyait pas fréquenter des hommes. Ses amis sont très heureux qu'elle sorte à nouveau. Mais elle essaye de faire en sorte que les choses restent privées. (...) Elle voit John seulement lorsqu'elle n'est pas occupée avec les enfants. Il comprend que ses enfants sont sa propriété numéro un", a-t-on conclu. Avec son ex-épouse, la violoniste Caroline Campbell dont il s'est séparé en 2014, John Miller est lui-même père de deux enfants.