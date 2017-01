Jennifer Lopez est "raide dingue " de Drake mais se méfie de lui...

Entre Jennifer Lopez et Drake, c'est une affaire qui roule. Devenus inséparables depuis le mois de décembre, la chanteuse de 47 ans et le rappeur de 30 ans ont passé le plus clair de leur temps ensemble au cours des dernières semaines, très occupés à se retrouver à l'abri des regards indiscrets lorsqu'ils n'étaient pas en train d'enregistrer un nouveau tube ensemble.

Alors que leur entourage est plutôt resté très discret jusqu'à maintenant, les langues commencent à se délier pour révéler les dessous leur romance. Vendredi 20 janvier, une source proche de la bomba latina s'est ainsi confiée au site Entertainment Tonight pour affirmer qu'elle était "vraiment heureuse" de sa nouvelle histoire d'amour avec l'interprète de Hotline Bling.

"Elle est raide dingue de Drake. C'est tout nouveau, mais elle l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment éprise de lui. Elle ne s'est pas trop épanchée à son sujet auprès de ses amis ou de sa famille. Au lieu de ça, elle a essayé de rester détachée. Elle veut que les choses restent faciles, légères et drôles. Elle sait que Drake est légèrement joueur, donc elle essaie d'y aller doucement pour ne pas lui mettre la pression. La dernière chose que Jennifer voudrait, c'est que Drake fasse quelque chose qui la fasse passer pour une idiote, qu'il se joue d'elle", peut-on lire.

Une chose est sûre, le beau gosse canadien semble également très épris de sa belle. Après lui avoir offert un collier Tiffany & Co estimé à 100 000 dollars, Drake s'est montré très présent. Il aurait notamment rencontré les enfants de J-Lo, Max et Emme (8 ans), avec lesquels ils passeraient énormément de temps. Sur Instagram, l'ex-épouse de Marc Anthony a d'ailleurs publié ce week-end une nouvelle photo d'elle au côté de ses petits. Trop mignons !