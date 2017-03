Jennifer Lopez : Exit Drake, elle a jeté son dévolu sur un sportif très connu...

Jennifer Lopez ne serait déjà plus un coeur à prendre. D'après les informations rapportées mercredi 8 mars par Page Six, la star américaine fréquente aujourd'hui le joueur de base-ball Alex Rodriguez, vedette des Yankees. "Ils se voient depuis quelques mois et ils étaient ensemble à Los Angeles le week-end dernier, a déclaré un indiscret. Ils sont vraiment attirés l'un par l'autre parce qu'ils ont beaucoup de points communs, de leurs racines latines à leur amour pour New York et leurs enfants."

Surnommé A-Rod par son entourage, le sportif de 41 ans a été aperçu dans les coulisses de l'un des derniers concerts de J-Lo à Las Vegas, au Planet Hollywood. De son côté, l'actrice et chanteuse de 47 ans a attiré l'attention des fans et des médias après avoir liké plusieurs publications d'Alex Rodriguez sur Instagram.

Après plusieurs semaines passées à flirter avec Drake, avec lequel elle a enregistré un morceau toujours inconnu du grand public, la mère des jumeaux Max et Emme (9 ans, nés de son mariage avec Marc Anthony) pourrait être prête à se poser durablement dans une relation. L'année dernière, lassée de ses infidélités, elle avait rompu avec le danseur Casper Smart après cinq ans d'amour.

De son côté, Alex Rodriguez est aussi réputé pour son tableau de chasse que pour ses performances sur le terrain. Il y a quelques semaines, il avait annoncé sa rupture avec l'ex-épouse de l'un des fondateurs de Google, la scientifique Anne Wojcicki (43 ans). Le couple s'était fréquenté pendant un an. De 2011 à 2015, il avait aussi fréquenté la catcheuse Torrie Wilson après avoir un temps été lié aux actrices Cameron Diaz (entre 2010 et 2011) et Kate Hudson (2009). Il avait par ailleurs brièvement partagé la vie de Madonna en 2008.

Avec son ex-femme Cynthia Scurtis, il a eu deux filles : Natascha, née en 2004, et Ella, née en 2008.