Jennifer Lopez séparée mais "in love" de Drake : "Il est génial et talentueux"

Dimanche 12 février à Los Angeles, une pléiade d'artistes étaient réunis au Staples Center pour assister aux Grammy Awards. Si la prestigieuse cérémonie de récompenses a permis d'honorer une foule de stars telles que Beyoncé (enceinte de jumeaux) ou encore Adele (qui a notamment raflé le prix pour 25, sacré album de l'année) elle a également permis à certaines chanteuses d'adresser quelques déclarations enflammées...

Vêtue d'une longue robe lilas de la griffe Ralph & Russo, Jennifer Lopez a fait tourner les têtes lors de son passage sur le tapis rouge des festivités. Toujours aussi sexy, la star de 47 ans a dégainé un joli jeu de jambes avant de prendre la parole devant un public déchaîné. J-Lo était en effet présente pour ouvrir le show et décerner le trophée du meilleur nouvel artiste qui a été attribué au chanteur Chance the Rapper.

Avant cela, la maman des jumeaux Max et Emme (8 ans et demi) répondait aux questions de Ryan Seacrest sur le red carpet de l'événement pour la chaîne E! Entertainment. Quelques jours après sa rupture avec le rappeur canadien Drake, la bomba latina a ainsi été questionnée à son sujet et n'a pas manqué de dire tout le bien qu'elle pensait de lui. "J'aime Drake. Il est tellement brillant, talentueux, génial. Nous avons fait une chanson ensemble. Nous traînons ensemble. Nous passons de super moments. Il est formidable. J'ai beaucoup d'amour pour ce garçon", a-t-elle déclaré.

Le couple se fréquentait depuis environ huit semaines lorsque leur séparation a été annoncée par le magazine Us Weekly. Selon l'entourage des deux stars, cette rupture pourrait toutefois n'être qu'une simple "pause". "Ils ont décidé de se séparer quelque temps, non pas parce qu'ils ne veulent pas être ensemble mais parce que leur emploi du temps est démentiel en ce moment", avait-on ajouté auprès du site E! News. L'interprète de Hotline Bling est actuellement très accaparé avec les nombreuses dates de sa tournée européenne, qui se déroulera jusqu'au 28 mars. Il sera de passage à l'AccorHôtels Arena de Paris les 12, 13 et 14 mars prochain.