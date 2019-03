Jennifer Lopez fiancée à Alex Rodriguez : le prix fou de son énorme bague

Tout aussi rapidement, les experts en joaillerie se sont penchés sur une question essentielle : combien coûte cette impressionnante bague qui laisse présager un mariage fastueux ? Tous s'accordent pour dire que sa valeur atteint le million de dollars. Kathryn Money, vice-présidente stratégie et merchandising de la marque de bijoux Brilliant Earth, a par exemple déclaré à Entertainment Tonight : "L'incroyable bague de fiançailles de J-Lo offerte par A-Rod est, semble-t-il, sertie d'un diamant de taille émeraude de 12-15 carats, sur un anneau classique en or blanc ou platine."

Précédemment mariée à trois reprises – avec Ojani Noa de 1997 à 1998, avec le danseur Cris Judd de 2001 à 2003 et avec le chanteur Marc Anthony de 2004 à 2014 –, Jennifer Lopez est habituée aux très belles bagues de fiançailles. Lorsqu'il lui avait demandé sa main en 2002, avant de finalement épouser Jennifer Garner en 2005, Ben Affleck avait déboursé plus de 1 million de dollars pour lui offrir un sublime diamant rose. Des fiançailles qui ne sont jamais allées jusqu'au mariage puisque le couple s'est finalement séparé en janvier 2004. Marc Anthony, le père de ses jumeaux de 11 ans Max et Emme, reste celui qui a dépensé le plus avec un diamant bleu de 8,5 carats estimé à plus de 4 millions de dollars.

Alex Rodriguez a quant à lui été précédemment uni à Cynthia Scurtis (2002-2008), avec qui il est depuis en guerre. Ils ont eu deux filles, Nastasha (14 ans) et Ella (10 ans).