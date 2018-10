Justin Bieber : Il a bel et bien épousé Hailey Baldwin !

Justin Bieber et Hailey Baldwin sont donc officiellement mari et femme. Le site TMZ annonce que les deux jeunes gens, dont on avait récemment appris la volonté de se marier tout entretenant le flou sur le lieu et la date, ont scellé leur union en septembre dernier.

C'est finalement bien à New York, où Justin Bieber (24 ans) avait été repéré le 13 septembre se rendant au tribunal pour obtenir une licence de mariage, que la cérémonie a eu lieu. Le jour même où l'interprète de Love Yourself obtenait le précieux document, il disait oui à sa chérie, le mannequin Hailey Baldwin (21 ans). C'est le prêtre Jeffrey Quinn, membre de Nyack College (une communauté universitaire chrétienne privée) qui a officié. Josh Mehl, un ami de Justin Bieber qui est membre de Churchome à Los Angeles, était le témoin.

Justin Bieber et Hailey Baldwin, en couple depuis quelques mois – le chanteur s'était remis avec Selena Gomez avant de rompre une nouvelle fois –, n'ont pas encore rédigé de contrat de mariage mais sont en contact avec des avocats pour formaliser ce contrat a posteriori. Il faut dire que la fortune du chanteur est estimée à 250 millions de dollars...

Thomas Montet