Jennifer Lopez : Sortie sportive en famille, son fils s'ennuie ferme !

Plus d'un enfant serait enchanté d'avoir des places VIP pour un événement sportif mais pas le fils de Jennifer Lopez apparemment ! Vendredi 5 janvier, la chanteuse, ses jumeaux Emme et Max (9 ans), son compagnon Alex Rodriguez et les filles de celui-ci, Natasha et Ella, ont assisté à un match des Lakers à Los Angeles.

Toute la petite bande était assise au premier rang et profitait du spectacle... sauf Max qui bâillait outrageusement. Le petit garçon qui semblait fatigué n'a pas caché son ennui. Son manteau sur le dos (afin d'être prêt à partir vite ?), la tête parfois cachée dans sa capuche, Max ne manquait pas de poser la tête sur les épaules de sa mère comme pour lui signifier que le temps lui paraissait long. Résultat, les photographes ont fait des clichés franchement drôles de cette sortie familiale. Sur certaines photos l'enfant a même disparu, un garde du corps ou une nounou l'ayant peut-être emmené faire une sieste ou lui trouver une occupation...

De leur côté, les filles ont suivi avec attention match et ont prouvé qu'une belle complicité existait au sein de cette famille recomposée. Quand aux amoureux, qui sortent ensemble depuis le début de l'année 2017, ils ont dégusté du popcorn, ont discuté mais n'ont pas vraiment eu le loisir d'échanger des gestes tendres. Il faut dire qu'en étant entouré de quatre enfants ce n'est pas forcément évident !