Jennifer Lopez et son histoire avec Alex Rodriguez : "La meilleure de ma vie"

En couple avec le sportif Alex Rodriguez depuis le mois de mars dernier, Jennifer Lopez a profité d'un entretien avec l'édition américaine du magazine Hola! pour se confier sur leur histoire d'amour.

À en croire ses propres mots, c'est la première fois que la chanteuse de 48 ans se sent aussi sereine et épanouie dans une relation. J-Lo en est certaine, la vedette de base-ball de 42 ans est l'homme de sa vie. "Je suis dans une bonne relation. J'ai l'impression que je peux dire que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Pas que je n'ai jamais eu des relations géniales, pleines d'amour et d'aventures, mais c'est la première fois que je suis dans une relation où l'on se rend vraiment meilleurs. On se complimente, et c'est vraiment le véritable amour, l'amour pur. Avec la seule volonté de soutenir l'autre personne et de la rendre heureuse. C'est beau et différent. Et sain !", a-t-elle déclaré.

Aucun doute que les ex-compagnons de la star sauront apprécier ces commentaires. Avant de fréquenter A-Rod, Jennifer Lopez avait brièvement fréquenté Drake. Sa dernière relation sérieuse était avec le danseur Casper Smart, avec lequel elle avait rompu en 2016 après cinq années d'idylle. Mais Jennifer Lopez a surtout été mariée au chanteur Marc Anthony entre 2004 et 2011. De cette union sont nés les jumeaux Max et Emme (9 ans).

De son côté, Alex Rodriguez s'est également épanché avec fierté sur celle qui partage sa vie. Père de Natasha (12 ans) et Ella (9 ans), l'ancienne star des Yankees a affirmé que sa belle avait une influence positive sur ses filles. "Jen est leur modèle, notamment en raison du fait qu'elle a touché à plusieurs secteurs artistiques au cours de sa carrière. À leurs yeux, le fait de l'avoir dans leur entourage est quelque chose de très cool", a-t-il déclaré le 12 septembre au magazine Us Weekly.