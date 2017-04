Jérémie, gagnant de Top Chef 2017 : Ce qu'il va faire de ses 55 000 euros...

Mercredi 19 avril, Jérémie Izarn a gagné Top Chef 2017 face à Franck, ce qui lui a permis d'empocher la coquette somme de 55 150 euros. Quelles sont les répercussions de cette victoire ? Que va-t-il faire de tout cet argent ? Il se confie...

Jérémie est à la tête du restaurant La Tour des sens, établissement situé à Tencin, entre Grenoble et Chambéry. "La Tour vous accueille dans un écrin de verdure qui renferme un lieu unique, mêlant inspiration de notre environnement et douce folie culinaire. Édifié sur les fondations d'une ancienne Tour sarrasine du XIe siècle, le restaurant dispose d'une terrasse panoramique et d'une vue imprenable sur la Chartreuse", peut-on lire sur le site. Un cadre idyllique que le chef compte faire évoluer.

À nos confrères du site Le Parisien, le protégé de Michel Sarran dévoile ce qu'il va faire de son gain : "Concrètement, la façade est horrible. Idem pour la terrasse. Je voudrais y mettre un côté nature. J'ai envie de développer cet endroit, j'y suis bien." Le gagnant aimerait aussi tenter de décrocher une étoile au guide Michelin.

Même si le restaurant n'est pas totalement au goût du célèbre cuisinier, les téléspectateurs se bousculent à l'entrée de son établissement. Un engouement auquel Jérémie Izarn était déjà habitué. Cette fois, à TVMag, il raconte : "Au fil des émissions, il y a un petit plus mais pas non plus un raz-de-marée. Nous avions déjà la chance d'être tout le temps complets, c'est toujours le cas mais avec un temps de réservation plus important."