Top Chef 2017, la finale : Jérémie Izarn sacré grand gagnant !

Franck et Jérémie sont les finalistes de Top Chef 2017. Les candidats qui s'apprécient beaucoup depuis le début de l'aventure ont tout donné pour remporter le fameux titre. Résumé de cet ultime épisode de la saison.

Composition des brigades et menu

C'est à Evian dans l'Hôtel Royal Evian que se déroule cette finale. Les candidats se sont livrés à un marathon culinaire incroyable qui a duré dix heures afin de réaliser une entrée, un plat et un dessert pour cent convives, tous bénévoles de la Croix-Rouge française. Avant de se lancer en cuisine, ils doivent composer leur brigade en embauchant des anciens du concours.

Brigade de Pierre : Guillaume, Maximilien, Alexis, Giacinta.

Brigade de Jérémie : Jean-François, Julien, David, Kelly.

Chacun des finalistes a eu du temps pour préparer son menu et des fiches techniques pour son Équipe. Ils le savent, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais Franck n'a pas rédigé ces fameuses fiches pourtant très importantes lorsque l'on dirige une brigade. D'un côté, on a donc une Équipe très organisée, de l'autre, cela marche plutôt au feeling.

Menu de Jérémie :

– Entrée : Oeuf cuit basse température, bouillon de poule et mouillette végétale.

– Plat : Truite cuite basse température, panais, potimarron et oseille.

– Dessert : Bulle en sucre soufflée, chocolat et mandarines. Jérémie va donc devoir réaliser plus de 100 bulles, ce qui représente au moins cinq heures de travail.

Menu de Franck :

– Entrée : Tourteau, noix de Saint-Jacques, agrumes et choux.

– Plat : Filet de veau, carottes.

– Dessert : Boule de neige exotique, sabayon mascarpone-coco-citron vert.

Tensions en cuisine

Équipe de Jérémie :

Jean-François est un atout indispensable pour cette Équipe. En tant que champion du monde des traiteurs, il sait préparer des menus pour de nombreux convives. Ultraorganisé, il prend en main les entrées et gère tout à la perfection. Une aubaine pour Jérémie qui est de son côté très occupé par la réalisation de ses boules en sucre soufflées.

Mais avec David, ce n'est pas aussi facile. Jérémie lui demande plusieurs fois de recommencer la préparation du potimarron qu'il a d'abord mal coupé puis trop cuit.

Côté dessert, inspiré, Jérémie décide de remplacer la poudre d'amande par de la poudre de bois bio comestible pour réaliser son crumble. Pendant ce temps, miracle, le finaliste a réussi à réaliser toutes ses boules en sucre soufflées !

Équipe de Franck :

Avec Maximilien aux entrées, on rit beaucoup. Mais le Belge étoilé a beau donner l'air de s'amuser, il s'applique beaucoup sur la cuisson des Saint-Jacques. Seul hic, Franck trouve qu'elles sont trop brûlées. Il lui demande de recommencer. Le finaliste aurait peut-être dû faire une fiche technique... Maximilien n'est pas le seul à ne pas vraiment savoir quoi faire exactement. Giacinta et Alexis sont dans la même galère. Soudain, Franck "se met en mode machine" et prend plus les choses en main.

En ce qui concerne le dessert, Guillaume a apparemment trop sucré le tout. Une rectification est donc nécessaire.

Grosse erreur de Franck

Place à la dégustation. Outre les cent convives, le jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège goûte les menus. Tous ont dix points à répartir entre les deux finalistes.

Kelly et Maximilien observent les impressions des jurés lors de la dégustation des entrées. Concernant l'assiette de Jérémie, un bouillon de poulet a été annoncé alors qu'il s'agit d'une émulsion. Heureusement, l'oeuf est bien cuit et la mouillette jugée excellente. Du côté de Franck, Piège apprécie peu le fait que l'on serve des Saint-Jacques cuites mais froides. Le visuel emballe peu mais sur le goût "ça marche".

Au moment d'envoyer le plat, Franck s'est tellement mal organisé pour le dressage qu'il prend du retard. Les serveurs sont contraints d'attendre pour servir. Une erreur qui pénalise aussi Jérémie car de son côté, c'est chaud et prêt ! Les serveurs font donc l'impasse sur la préparation de Franck pour envoyer les assiettes de Jérémie. À l'annonce du retard du veau (team Franck), les chefs déchantent. Si la cuisson de la truite est appréciée, l'assaisonnement l'est moins et pour Jean-François Piège, le tout manque d'ambition. Le veau continue de faire attendre et l'impatience gagne la salle. Enfin, c'est servi. Les jurés sont déçus car il y a notamment plus de garnitures que de viande. Heureusement, le goût est là !



Place au dessert. Jérémie a servi ses fameuses boules en sucre soufflées mais il a oublié de mettre la mandarine crue à l'intérieur ! Néanmoins, les chefs sont conquis. La proposition de Franck, avec une mise en scène fumante grâce à la carboglace, épate. En plus, c'est bon.

Résultat des votes des jurés

Jean-François Piège a attribué quatre points à Frank et six à Jérémie.

Michel Sarran a accordé cinq points à chacun.

Hélène Darroze a donné cinq points à chacun.

Philippe Etchebest a attribué quatre points à Frank et six à Jérémie. C'est un coup dur pour son protégé.

À ce stade, Jérémie est en tête.

Et le gagnant est...

Quatre mois après cette folle soirée, les finalistes découvrent enfin le résultat. Franck reçoit les caméras dans les Vosges, chez son mentor, il est entouré de sa femme et de sa famille. Jérémie se dévoile près de Grenoble dans son restaurant, auprès de ses enfants, de sa femme et de ses proches.

Tous les deux réalisent un discours très touchant afin de remercier ceux qu'ils aiment, aucun d'eux ne parvient à retenir ses larmes au moment de rendre hommage à leur maman et à leur femme.

Philippe Etchebest et Hélène Darroze retrouvent Franck. Jean-François Piège et Michel Sarran sont aux côtés de Jérémie. Il est enfin temps pour les candidats de savoir qui est le Top Chef 2017.

Et le grand gagnant est... Jérémie avec 55,15% des votes ! Il repart donc avec un chèque de 55 150 euros.