Jérémie Izarn (Top Chef 2017), victime de son succès : Sa décision radicale...

Invité mardi 25 avril dans l'émission Quotidien sur TMC, Jérémie Izarn, grand gagnant de Top Chef 2017 face à Franck, a fait une révélation étonnante. Venu parler de son établissement, La Tour des sens, situé à Tencin entre Grenoble et Chambéry, il n'a pas caché avoir du mal à répondre à l'engouement des téléspectateurs.

Questionné par Yann Barthès sur le délai d'attente pour obtenir une table dans son restaurant, le chef a répondu : "Il s'est un peu allongé depuis la diffusion de Top Chef. Il est de trois semaines, un mois. Ça reste correct."

Et quand l'animateur du programme a fait savoir que son équipe et lui n'avaient pas du tout réussi à faire une réservation sur le site internet de l'établissement, Jérémie Izarn a confessé avoir tout simplement décidé d'empêcher ses clients de faire cette démarche ! "C'est normal. J'ai un peu bloqué les réservations car on a des centaines et des centaines de demandes", a-t-il déclaré.

Le cuisinier est victime de son succès !