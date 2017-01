Jérémy Amelin (Star Ac 5) : Sa flamboyante reconversion... en Alsace !

Qu'il peut être difficile de faire carrière après avoir participé à un télé-crochet ! Et plus encore plus quand on n'en sort pas gagnant... Mais, parfois, même loin des projecteurs, le rêve se poursuit. C'est le cas pour Jérémy Amelin, de la Star Ac 5.

Le jeune homme, qui s'était incliné en 2005 pendant l'émission phare de TF1 face à Magalie Vaé, est aujourd'hui âgé de 30 ans, il est devenu la vedette du spectacle Flamboyant. Une revue de cabaret qui se joue jusqu'en juillet prochain en Alsace, au Royal Palace Kirrwiller. Le magazine France Dimanche a remis la main sur lui. "J'ai arrêté la scène pendant huit ans. Après la Star Ac, la pression était trop forte, tout s'est enchaîné trop vite. J'avais besoin de reprendre pied. J'ai lancé ma ligne de vêtements Elektrode. Moi qui ne suis pas styliste, j'ai élaboré des vêtements pour des clubbers", retrace-t-il. De quoi profiter de ses sous pour voyager un peu partout, notamment à Los Angeles.

Il poursuit : "Je suis revenu à la chanson avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. J'ai passé quatre mois en Asie, un mois à Séoul, en Corée du Sud." C'est alors qu'on lui offre l'opportunité de jouer le maître de cérémonie autour de jolies filles, dans la revue Flamboyant. Un retour sur scène, qu'il doit au propriétaire des lieux, Pierre Meyer, et qui est très physique puisqu'il enchaîne les représentations. "J'ai dû perdre 8 kg, ce qui ne me fait pas de mal", rit-il. Avec ce job, Jérémy Amelin n'a pas besoin de courir après les contrats puisque la salle affiche complet six jours sept !