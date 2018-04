Jérémy Florès et Hinarini : Parents d'une fille, qu'ils présentent tendrement

Mon papa est un surfeur originaire de La Réunion de classe mondiale (et qui a la classe), ma maman est une reine de beauté venue de Tahiti, et moi je suis leur magnifique bébé : je suis... Hinahei, la fille de Jérémy Florès et de Hinarini de Longeaux !

Le couple a discrètement révélé ces derniers jours via les réseaux sociaux la venue au monde de son premier enfant, une petite fille qui répond au très doux prénom de Hinahei. "Ma magnifique petite fille. De loin la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ma petite fille", écrivait avec émotion Jérémy, 29 ans, sur sa page Facebook le dimanche 8 avril/lundi 9 avril 2018 (selon l'heure de référence, en Polynésie ou en métropole) en partageant de premières images de la merveille, tantôt dans les bras de la superbe Hinarini, Miss Tahiti 2012 et 1re dauphine de Miss France 2013, tantôt dans les siens, à la maternité.

"Ma petite princesse", renchérissait-il le lendemain sur Twitter en réutilisant l'une des trois photos dévoilées, en l'occurrence celle de Hinahei dans une grenouillère personnalisée : "Mon papa adore surfer, ma maman adore le vin", lit-on en effet dessus. Une passion avec laquelle l'intéressée va pouvoir maintenant renouer (avec modération, bien entendu), la grossesse terminée !

Il a fallu attendre jusqu'au vendredi 13 avril pour voir Hinarini de Longeaux, 27 ans, publier à son tour une photo de leur fille, sur son propre compte Instagram : "Ma petite fille TOI + MOI = ❤ Notre amour Hinahei", a inscrit - en taguant son homme - la native de Papeete en légende de cette nouvelle image de Hinahei ouvrant ses grands yeux clairs. Pour ce qui est des particularités physiques, maman relève plutôt qu'elle a hérité de ses... pieds, comme elle s'en est amusée dernièrement dans sa story Instagram, dont les images sont visibles dans notre diaporama, tout comme celles de la story du papa.