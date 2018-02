Jeremy London (Sept à la maison) arrêté pour violences conjugales !

Comme un air de déjà vu pour Jeremy London. L'acteur de 45 ans, notamment connu pour avoir été Chandler Hampton dans la série Sept à la maison, a été arrêté pour violences conjugales, rapporte vendredi 2 février le site TMZ. Selon eux, l'acteur également vu dans la comédie Les Glandeurs (1995) a été incarcéré à Jackson County, dans le Mississippi. Il s'agirait d'un délit mineur et le comédien a été arrêté devant la maison et propriété de sa femme Juliet London.

Selon son porte-parole Dominic Friesen, qui a parlé à TMZ suite à leurs révélations, il s'agit d'un "incident isolé" et d'une embrouille liée à leur mariage. Mais on ne sait pas ce que Jeremy a fait à sa femme pour être arrêté ensuite...

Ce n'est pas la première fois que le nom de Jeremy London est associé aux violences conjugales. En 2012, une plainte avait été déposée contre lui par son ex-femme, sa partenaire de jeu dans Sept à la maison, Melissa Cunningham. Il lui avait arraché les cheveux et frappé à la tête. L'acteur avait bénéficié d'un non-lieu un an plus tard, après avoir divorcé de la mère de son fils, Lyrik (10 ans).

En 2010, London avait été kidnappé, d'après des propos de Radaronline.com. Il avait été dépouillé et on l'a obligé à fumer de la drogue dans la nuit du 10 juin à Palm Springs, avant de réussir à s'échapper.