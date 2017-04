Jeremy Meeks : L'ex-prisonnier devenu mannequin se fait recaler et s'agace

Si, depuis sa sortie de prison, tout se déroulait très bien pour Jeremy Meeks, force est de constater qu'il paye encore ses écarts passés. Le beau gosse, qualifié de prisonnier le plus sexy du monde grâce à un mugshot de la police, s'est fait refouler du Royaume-Uni...

Comme le dévoile le Mail Online, alors qu'il avait atterri à Londres après un vol en provenance de New York, Jeremy Meeks n'a finalement pas pu entrer sur le territoire. Le beau gosse de 32 ans, qui était accompagné de son manager Jim Jordon et de sa femme Melissa, a été interpellé par les policiers de l'aéroport et a passé près de 8h à attendre en zone d'immigration que les autorités statuent sur son cas. Finalement, malgré les documents officiels en sa possession, semblant confirmer son droit de voyager librement depuis sa sortie de prison, il a dû reprendre un vol pour les États-Unis ! Son épouse et son manager ont eux passé la nuit à Londres.

Jeremy Meeks s'est filmé dans l'aéroport pour clamer sa colère. "Je suis soûlé de cette merde. On m'a recalé. Londres ne veut pas de moi ici alors que j'ai payé ma dette. Quelle putain de merde hallucinante", a-t-il déclaré. Le jeune homme devait participer à plusieurs shooting photo.