Jermaine Jackson Jr. : Le neveu de Michael est papa pour la première fois

Jermaine Jackson Jr. est papa. À 39 ans, le fils du chanteur Jermaine Jackson et neveu du regretté Michael, a accueilli son premier enfant. Sa compagne de longue date, Asa Soltan Rahmati, a accouché vendredi 20 janvier.

C'est sur Instagram que l'heureuse maman, âgée de 40 ans, a révélé avoir donné naissance à un petit garçon. "Amoureux. Nous avons donné naissance à notre précieux fils le 20 janvier 2017. Son nom est Soltan Jackson et nous sommes complètement fous d'amour pour lui. Maman, le bébé et papa vont bien. Merci du fond de nos coeurs pour tous vos voeux de bonheur et vos prières. Nous sommes totalement au paradis avec notre précieux Soltan", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et son chéri.

Le couple avait annoncé cette grossesse en octobre, précisant toutefois vouloir atteindre un peu avant de connaître le sexe du bébé. Jermaine Jackson Jr., fou d'amour pour sa compagne que les téléspectateurs américains connaissent pour sa participation au programme Shahs of Sunset, déclarait alors : "Asa est une personne incroyable, ce sera une maman magnifique."

Le clan Jackson a de quoi être ravi de ce début d'année puisque Janet Jackson est elle aussi récemment devenue maman pour la première fois.