Jérôme Cahuzac a volé un chien guide d'aveugle : "Il a menti à mes enfants"

C'est une histoire étonnante qui prêterait à sourire mais qui résume plutôt bien le personnage de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget reconnu coupable de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale par la cour d'appel de Paris, le 15 mai dernier. Lors du procès, qui s'est refermé sur une condamnation de quatre ans de prison dont deux ans ferme pour l'ex-ministre de François Hollande, l'ancienne épouse de l'accusé, Patricia Cahuzac, a raconté plus de vingt ans de dissimulation. Et dans son récit figure une anecdote racontée sur Twitter par une journaliste de Slate.

"Un jour Jérôme Cahuzac et sa famille décident d'avoir un chien. Il s'appelle Bucky, écrit la jeune femme. Bucky est un chien un peu spécial. C'est un golden retriever qui va à l'école des chiens guides d'aveugles. Le principe d'une famille d'accueil, si vous ne le savez pas, est qu'elle prend le chien futur guide quand il est bébé. La semaine et le week-end d'abord. Puis juste le week-end car la semaine il va à l'école. Et puis, quand il a 18 mois, il va chez son maître ou sa maîtresse malvoyant.e pour l'aider. Un chien guide d'aveugle a un coût : entre 14 000 et 20 000 euros, entre les cours, les croquettes, le vétérinaire, etc."

Elle poursuit : "Bucky vient de l'association Chiens Guides Paris. Il passe une année dans la famille Cahuzac avec Jérôme, Patricia et les enfants. Un matin, Jérôme Cahuzac va se promener avec Bucky. C'est là que le drame arrive. Jérôme Cahuzac rentre affolé à la maison. Il a perdu Bucky. Nous sommes à la fin de l'été. C'était un bon jour pour se promener et profiter du beau temps, mais Bucky a disparu. La famille Cahuzac est très triste."

"En 2013, Patricia Cahuzac est entendue par les enquêteurs pour l'affaire que vous connaissez. Elle leur parle de Bucky. De sa disparition", souligne la journaliste, avant de révéler le twist de cette histoire : "En juin 2006, presque un an après la dernière promenade de Jérôme Cahuzac et Bucky, l'homme réunit sa famille dans le salon. Et là il avoue tout : il sait où est Bucky. Il le sait parce qu'en réalité, Bucky n'a jamais disparu. Ni enfui ni disparu. Bucky est dans le Lot-et-Garonne. Jérôme Cahuzac aimait tellement Bucky qu'il ne pouvait se résoudre à le rendre à l'école des chiens guides. Alors il a concocté un plan pour l'exfiltrer dans leur maison du Sud-Ouest."

Comprendre donc qu'il a tout simplement fait croire que le chien avait disparu alors qu'en vérité, il l'avait volé. "Il a menti à mes enfants et jusqu'à moi jusqu'à ce qu'en juin 2006, il nous révèle que ce chien était en sa possession", dira l'ex-épouse du ministre paria aux enquêteurs. "Ensuite Bucky est rentré à Paris, poursuit la journaliste. La rumeur veut que, lorsqu'il était ministre et recevait des gens à son cabinet, Jérôme Cahuzac demandait à ce que discrétion soit faite quant à la présence du chien. Il semblerait – c'est du moins ce qu'a dit Jérôme Cahuzac à Patricia – que la situation de Bucky ait été depuis régularisée."

On comprend jusqu'où Cahuzac pouvait aller dans l'art de dissimuler, tricher et voler. L'anecdote, véridique, figure dans le livre Code Birdie de Mathieu Delahousse, qui est sorti en 2016.