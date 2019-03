Jérôme Cahuzac - Sa fille Diane raconte : "Nous sommes devenus des parias"

Dans un nouvel ouvrage intitulé Parias (éd. Robert Laffont), Diane Gontier revient sur le scandale qui a marqué sa famille en 2012, lorsque son père, Jérôme Cahuzac, a fait l'objet de premières accusations de fraude fiscale. A cette occasion, la fille aînée de l'ancien ministre a accordé une interview au magazine Elle, publiée dans le numéro du 8 mars 2019.

"Persuadés d'être sur écoute", l'auteure de 35 ans explique n'avoir jamais parlé argent avec ses parents : "J'avais vécu depuis mon enfance avec l'image d'un père invincible qui défiait en permanence le sort et la fatalité afin de nous offrir une existence protégée. Je pensais encore qu'il s'en sortirait. Elle poursuit alors : "C'est quelqu'un qui a tout perdu. La politique, qui était toute sa vie, sa vie de famille, sa vie sociale. Il aimerait redevenir médecin, mais on ne lui permet pas." Au printemps 2018, Jérôme Cahuzac a été condamné à une peine aménageable de deux ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende en appel.

Pour ce qui du divorce de son père et de sa mère, Patricia Ménard, Diane Gontier ne leur en veut pas : "C'était un couple fusionnel qui partageait beaucoup de secrets et d'intérêts communs. Et ça a mal tourné." Dans cette épreuve, elle explique s'être avant tout appuyée sur son frère et sa soeur : "J'ai reçu des flots de haine (...). Nous sommes vraiment devenus des parias, j'ai perdu 80% de mon entourage. Mon travail... Notre vie de famille a explosé, mes parents ne se parlent plus. Mais nous avons fait bloc, mon frère, ma soeur et moi." Son mari a également été d'un grand soutien : "J'ai eu la chance d'être soutenue par un mari formidable et de devenir maman d'une petite fille. Sa naissance a symbolisé le début de mon processus de reconstruction."

Le deuxième livre de Diane Gontier, Parias, publié aux éditions Robert Laffont, le 7 mars 2019.