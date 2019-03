Jessica Alba dévoile ses trois nouveaux tatouages hommages à ses enfants

Jessica Alba a, non pas un ni deux, mais bien trois nouveaux tatouages. Ce 12 mars 2019 sur son compte Instagram, l'actrice américaine a fièrement dévoilé les trois dessins qui ornent désormais son avant-bras gauche : des motifs indélébiles qui se réfèrent directement à ses trois enfants.

En légende de deux nouvelles photos montrant les tatouages, la fondatrice d'Honest Beauty a expliqué s'être fait tatouer les constellations associées aux signes astrologiques de ses enfants : celle du gémeaux pour son aînée Honor (10 ans), celle du lion pour sa fille Haven (7 ans) et celle du capricorne pour son cadet, Hayes (1 an). Pour l'occasion, la star de 37 ans a fait appel au tatoueur favori des célébrités, un certain Dr. Woo. Ce dernier a déjà réalisé des tatouages sur Zoë Kravitz, Demi Lovato, Brooklyn Beckham, Emilia Clarke...