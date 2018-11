Jessica Chastain maman d'une petite fille, née par mère porteuse

Jessica Chastain aura réussi à garder son nouveau bonheur pour elle durant quatre mois. La fameuse Page Six du New York Post révèle ce secret, qu'elle ne cachait pas vraiment, au monde entier.

Ces dernières semaines, la sublime actrice américaine de 41 ans a, à de multiples reprises, été repérée avec une poussette. Que ce soit à Paris lorsqu'elle a lancé les traditionnelles illuminations de Noël aux Galeries Lafayette avec beaucoup de glamour ou à Boston où elle a tourné son nouveau film Eve en octobre dernier. Le Daily Mail avait à l'époque publié des photos de la star de Zero Dark Thirty avec le bébé soigneusement caché dans le cosy, sous une couverture.

Page Six est en mesure d'annoncer que Jessica Chastain et son mari, l'entrepreneur Gian Luca Passi de Preposulo sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Giuletta née par mère porteuse. Le bébé est âgé de 4 mois. Pour l'heure, ni la maman, ni le papa, ne s'est exprimé sur cette grande et belle nouvelle.

Jessica Chastain et son époux ne sont pas du genre à étaler leur vie privée, même lorsqu'il s'agit de grands événements. Le mariage du couple, célébré en juin 2017 après cinq ans d'amour, à la Villa Tiepolo Passi, luxueuse propriété familiale du marié située dans la ville de Trévise, au nord de Venise, n'avait pas été annoncé. Nouvelle surprise de taille avec l'arrivée de leur premier enfant.