Jessica Ennis-Hill : La jeune et jolie retraitée est enceinte

Après sa première grossesse, qui avait compromis sa saison 2014, Jessica Ennis-Hill était revenue à son meilleur niveau et avait remporté le titre mondial en 2015 avant de défendre sa couronne aux olympiades de 2016. Cette fois, elle n'aura pas cette problématique à affronter !

La naissance de son premier enfant avait néanmoins marqué un tournant dans sa vie de femme : "L'athlétisme, c'était tout pour moi, mais Reggie est mieux que n'importe quelle médaille d'or. C'est ma priorité et tout tourne autour de la vie avec lui", avait-elle déclaré au journal The Sun. Sa propre mère avait confirmé ce changement d'état d'esprit : "Pour Jess, l'athlétisme n'est plus qu'un métier à présent. Avant, c'était sa vie. Mais maintenant, sa vie, c'est son fils", avait confié Alison Powell.

Une vie qui va bientôt être un peu plus remplie encore pour celle qui fait figure de modèle outre-Manche et s'est d'ailleurs vue élever au rang de Dame Commandeur dans l'ordre de l'empire britannique dans la promotion du Nouvel an 2017. Il y a donc de fortes chances qu'on aperçoive quelques rondeurs lors de la cérémonie à venir...