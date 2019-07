Jessica (Koh-Lanta 2015) célibataire : C'est fini avec Jonathan !

Lundi 1er juillet 2019, Jessica a pris le temps de répondre aux questions de ses abonnés, sur Instagram. L'occasion pour la candidate emblématique de Koh-Lanta 2015 de faire une triste annonce sur sa vie amoureuse.

Depuis plusieurs mois, la belle brune n'apparaissait plus avec son époux Jonathan. Lors de sa session questions/réponses, l'ancienne aventurière de TF1 n'a donc pas échappé à des questions sur le sujet. On lui a en effet demandé si elle était toujours en couple avec le bodybuildeur. "Depuis le temps que vous me la posez celle-là. Je vais enfin vous répondre, car maintenant, je peux : plus de chéri", a écrit la belle brune. Elle a ensuite révélé que cela faisait un an que son désormais ex-mari ne partageait plus sa vie.

Jessica est donc un coeur à prendre. Et pour les admirateurs qui seraient intéressés, elle a dressé le portrait de son homme idéal. Nous avons donc appris qu'elle cherchait un homme "ouvert, tolérant", avec lequel elle serait complice et qui aimait la moto de préférence. Il doit aussi avoir un grain de folie comme elle afin qu'ils partagent des moments de fous rires, être beau et la surprendre. "Qu'il soit toujours fier de moi, de nous et qu'il y croit pour être au max dans cette foutue vie si compliquée. Alors, il existe", a ajouté la jeune maman. Peut-être a-t-elle reçu des messages après cette description très détaillée.