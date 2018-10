Jessica Mulroney : La meilleure amie de Meghan Markle en mode chroniqueuse

Jessica Mulroney est mère avec son époux Ben de trois enfants, les jumeaux Brian et John, 8 ans, et Isabel, dite Ivy, 5 ans. Tous trois ont participé au mariage d'Harry et Meghan, en tant que pages et porteuse de fleurs.

Le 20 octobre, Jessica célébrait le dixième anniversaire de ses amours avec Brian, retraçant leur étonnante histoire sur Instagram : "Voyage d'anniversaire – 10 ans. Notre histoire d'amour. Nous nous sommes connus lorsque j'avais 14 ans. Il était, bien sûr, BEAUCOUP plus âgé que moi. La famille de Ben était revenue d'Ottawa à Montréal, s'installant à quatre pâtés de maisons de chez mes parents. Nous avons fait connaissance. Nous avons traîné ensemble. Nous sommes restés en contact, à travers moult péripéties et romances ratées. Douze ans plus tard, nous avons eu notre premier rencard (merci à ma soeur Liz pour m'avoir poussée à y aller). Ce fut le meilleur rendez-vous galant de ma vie. Neuf mois plus tard nous étions fiancés. Neuf mois plus tard, mariés. Ce fut un mariage magnifique (si vous y étiez, il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez aucun souvenir). J'ai eu la chance immense de gagner la plus merveilleuse belle-famille imaginable. Nous avons eu des jumeaux. Puis une petite fille. Nous avons travaillé fort. Nous avons ri encore plus fort. Et nous allons continuer à nous fabriquer les plus merveilleux souvenirs. Il y a dix ans, j'avais l'impression d'être la fille la plus chanceuse au monde. Je me sens encore plus chanceuse aujourd'hui. Ben, tu es et resteras toujours mon tout. Avec de la chance, nous découvrirons le monde entier ensemble. En attendant, l'Australie, c'est fait."