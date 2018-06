Jessica (Secret Story 8) : Sa fille Kiyara a bien grandi !

Après avoir participé à Secret Story 8 (2014) et aux Anges 7 (2015), Jessica a pris la décision de s'éloigner du petit monde de la télé-réalité. Si elle se fait beaucoup plus rare sur les réseaux sociaux depuis, on sait qu'elle s'est mariée avec Zack en 2015 et que le couple a eu une petite fille prénommée Kiyara (2 ans) en 2016. Une princesse qu'elle se plaît parfois à dévoiler sur les réseaux sociaux, prenant toutefois bien soin de la préserver en cachant son visage.

Aussi, ses abonnés ont pu observer que Kiyara a bien grandi après avoir découvert sa dernière publication. On y découvre la fillette de dos, en pleine rue. Avec ce beau temps, on imagine que le duo s'en est allé faire une petite balade afin de profiter un peu du soleil. Quoi qu'il en soit, sa publication a fait sensation puisque ses abonnés n'ont fait que complimenter la princesse.