Jessica Thivenin enceinte et alitée : son mari Thibault lui redonne le sourire

Les prochains mois risquent d'être longs pour Jessica Thivenin. Le 17 juin 2019, la star des Marseillais, qui est enceinte de son premier enfant, est partie à l'hôpital pour consulter un anesthésiste en vue de subir un cerclage (une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme). Mais, au cours de son rendez-vous, on lui a fait savoir qu'elle devait être immédiatement opérée.

Le lendemain, la belle blonde de 29 ans a confié à ses fans que tout s'était bien passé et qu'elle devait rester alitée jusqu'à son accouchement, soit quatre mois. Heureusement, elle peut compter sur son mari Thibault Kuro Garcia pour la soutenir dans cette épreuve. Le jeune homme de 28 ans a aménagé leur maison afin qu'elle ait tout à disposition pour se lever le moins possible. Il a même souhaité lui acheter des aliments qu'elle adorait, pour lui faire plaisir. De charmantes attentions qui ont beaucoup touché Jessica Thivenin.

Mercredi 19 juin 2019, elle a donc souhaité lui faire une belle déclaration pour le remercier. "Merci d'être là et de t'occuper si bien de moi, tu me donnes le sourire, la joie de vivre, même si la situation n'est pas évidente autant pour toi que pour moi, mais on est fort ensemble, on peut tout surmonter et puis on sait que dans la vie il y a toujours pire... Il faut relativiser, positiver... Ton rôle de mari tu le fais à 1000%, tu seras le meilleur des papas. Je t'aime tellement, merci", a-t-elle légendé un diapo photos de son mari et elle, complices.