Jessica Thivenin et Thibault Kuro fiancés : L'énorme bague dévoilée !

Jessica Thivenin et Thibault Kuro sont officiellement fiancés et la demande était franchement mignonne. Actuellement à New York où ils passent un séjour de rêve puisque la ville s'est parée des couleurs scintillantes de Noël. Comme de nombreux touristes, les stars du programme Les Marseillais (W9) se sont rendus à la patinoire du Rockefeller Center et, entre deux glisses, Thibault s'est agenouillé pour faire sa demande à Jessica.

Si l'on connaît les détails de ce grand moment, c'est parce que la blonde a en posté une vidéo sur Instagram. La qualité des images n'est pas franchement bonne, la personne qui filme bouge beaucoup, mais on peut tout de même voir le bonheur de la star de télé-réalité. Jessica porte ses mains à sa bouche, signe de son étonnement et de son émotion, puis embrasse son chéri. "La plus belle demande du monde. Magie de Noël", a-t-elle écrit en légende de la séquence.