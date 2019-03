Jessica Thivenin: Révélations sur la demande en mariage "maladroite" de Thibault

Fin décembre, Jessica Thivenin et Thibault Kuro se sont envolés pour New York pour les fêtes de fin d'année. Et le beau brun de 28 ans avait réservé une belle surprise à la candidate des Marseillais âgée de 29 ans. Il l'a demandée en mariage lors d'une virée à la patinoire, un moment que le couple a dévoilé sur Instagram. L'une de leurs fans a pris une vidéo en secret et la leur a envoyée.

Interviewée par Purepeople, Jessica a admis que sa demande était "maladroite" mais mignonne : "Il était trop mignon. Il s'est mis à genoux, sauf que la patinoire était gelée. Son jean était troué donc il avait une drôle de tête, en mode je galère, le patin glisse. C'était maladroit, mais trop mignon. En plus, il commence sa phrase par : 'J'ai un petit secret à te dire.'"

Lors d'un récent entretien avec 20 Minutes, à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique C'est tout moi, Jessica Thivenin a confié que son mari avait été maladroit lors de sa demande, ce qui leur avait valu bon bon fou rire. "On voulait garder ça pour nous. C'est très mignon qu'il y ait des gens qui nous aient donné une vidéo de ce moment, mais les plus beaux souvenirs, c'est dans notre tête", avait-elle ajouté.

Pour rappel, Thibault et la jeune femme se sont mariés dans le plus grand secret au Consulat général de France à Dubaï, en janvier dernier. Et pour rien au monde ils n'auraient médiatisé ce moment : "Thibault, c'est quelqu'un qui ne voulait plus être à la télé, il vit très mal la médiatisation. On est sur la même longueur d'onde dans le sens où on veut montrer des choses, partager, mais garder des choses privées. Je montre déjà beaucoup de ma vie, il y a des moments que j'ai envie de garder pour moi. (...) Je pense que quand on va le célébrer en France, ce sera en petit comité, qu'il n'y aura pas de caméras."

