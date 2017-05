Jessica Thivenin s'affiche avec ses deux frères : Ils sont super mignons !

Dans la famille Thivenin on connaissait la soeur, Jessica, star des Marseillais, et son frère Logan, plutôt mignon. Voilà que la jolie blonde a présenté un nouveau membre du clan. Il s'agit de son autre frère, Bradley.

Il y a quelques jours, l'ex-girlfriend de Nikola Lozina a dévoilé une photo d'elle sur laquelle elle est apparue très bien entourée. Debout dans une piscine, le corps moulé dans un bikini vert, elle avait à sa gauche son frangin Logan et à sa droite Bradley, son autre frère. "Hello my brothers i love my family @bradley_thivenin @logan_thivenin", a-t-elle commenté.