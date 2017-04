Jessica Thivenin : Elle présente son frère, et il est séduisant !

Mieux, des internautes le trouvent même très mignons. Parmi les 2,2 millions d'abonnés de Jessica et les 115 000 d'entre eux qui ont liké la photo, beaucoup ont déclaré trouver le jeune homme séduisant. D'autres ont même précisé qu'il ressemblait à Jonathan des Anges 9.

Comme on peut le voir sur son propre compte Instagram, Logan arbore des pectoraux d'acier, accorde une grande importance aux vêtements et adore profiter de la vie. La question que l'on se pose est la suivante : participera-t-il un jour à une télé-réalité ? Si c'est le cas, il risque de rencontrer un certain succès !