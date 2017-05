Jesta et Benoît (Koh-Lanta) bientôt un bébé ? L'aventurière répond...

Jesta et Benoît s'aiment comme au premier jour et ne manquent pas de l'afficher sur les réseaux sociaux. Le gagnant de Koh-Lanta, L'île au trésor et sa compagne, finaliste du programme, viennent de célébrer leurs neuf mois d'amour.

Partis au Cambodge avec leurs parents respectifs afin de retourner sur les traces du tournage de la célèbre émission d'aventure de TF1, les amoureux séjournent actuellement sur l'île de Koh Rong. Un endroit paradisiaque où ils profitent de la mer, en faisant du canoë kayak, et de la plage, où ils bronzent dans des hamacs. Des moments qu'ils n'oublient pas d'immortaliser et de partager via Instagram.

Parmi toutes les photos dévoilées, une a retenu l'attention des internautes, celle où ils posent allongés tendrement l'un à côté de l'autre et révèlent que cela fait déjà neuf mois qu'ils sont ensemble.